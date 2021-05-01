Kısıtlamada horoz dövüşü kamerada

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Bursa'da kısıtlamaya ve sosyal mesafeye aldırış etmeyen gençlerin horoz dövüşü düzenlemesi, kameralara yansıdı.

Görüntüler, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde kameralara yansıdı.

İddiaya göre sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen bir grup genç, bir evin bahçesinde horoz dövüşü düzenledi. Horozları dövüştüren gençler, dövüşü izlerken, bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.

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