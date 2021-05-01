Ekrem Pamuk, Bursaspor başkan adaylığından vazgeçti

Bursaspor’un 2230 Mayıs’ta yapılacak olan kongresinde tek başkan adayı olarak dikkat çeken Ekrem Pamuk, kararından vazgeçti. Pamuk, “Yaptığım değerlendirmeler sonucunda, gönül verdiğim sevdalısı olduğum Bursaspor'un başkanlığına aday olmama kararı aldım” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2230 Mayıs’ta yapılacak olan kongre öncesi başkanlığa adaylığını açıklayan Ekrem Pamuk, bu kararından vazgeçti. Pamuk yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle kendine olan özgüveni ve cesaretinden dolayı Emin Adanur kardeşimi kutluyorum. Tüzük gereği kendisinin aday olamayıp, bana duyduğu güvenden dolayı aday olarak beni işaret ettiği için kendisine teşekkür ediyorum.Önümüzdeki haftalarda yapılacak olan kongrede konulacak bir gündem maddesi ile bu tüzük değişikliğinin yapılması, müteşebbis genç kardeşimizin önünün açılmasını yürekten isterim. Yaptığım değerlendirmeler sonucunda, gönül verdiğim sevdalısı olduğum Bursaspor'un başkanlığına aday olmama kararı aldım.Bundan sonraki süreçte Emin Adanur kardeşime ve aday olacak Bursaspor sevdalısı arkadaşlara başarılar dilerim.Herşeyin Bursaspor'umuzun menfaatleri lehine olması ve önümüzdeki yıl yeniden Süper Lig'e bir Bursaspor olması dileklerimle.”

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