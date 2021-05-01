Hamza Baran Arıkan, Bursaspor tarihine geçti

Bursaspor’un Eskişehirspor’la oynadığı maçta ilk 11’de şans bulan Hamza Baran Arıkan, yeşilbeyazlı takımın profesyonel liglerde forma giyen en genç futbolcusu oldu.

Bursaspor’un genç ismi Hamza Baran Arıkan tarihe geçti. Yeşilbeyazlı takımın Eskişehirspor’la oynadığı maça ilk 11’de başlayan Hamza, Bursaspor tarihinin profesyonel liglerde forma giyen en genç oyuncusu oldu. Hamza Baran Arıkan, 16 yaş 1 ay 22 gün ile tarihe geçerken, Enes Ünal’ı da geride bırakmış oldu. Şu sıralarda İspanya’da Getafe formasını terleten Enes Ünal, 16 yaş 3 ay 15 günle bu unvanın daha önceki sahibi konumundaydı.

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