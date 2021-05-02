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Lokantada mahsur kalan kedi ve yavrusu, HAYDİ uygulaması ile kurtarıldı

DHA

Lokantada mahsur kalan kedi ve yavrusu, HAYDİ uygulaması ile kurtarıldı


Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da, lokantanın baca kısmından içeri düşünce mahsur kalan kedi ve yavrusu, durumu fark eden Leyla Asan'ın HAYDİ uygulamasını kullanarak çağırdığı polislerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, dün saat 11.00 sırlarında merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Anne ve yavru sokak kedisi, tadilatta olan ve pandemi sebebiyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan bir lokantanın baca kısmından içeri girdi. Dışarı çıkamayan anne ve yavru kedi içeride mahsur kaldı. Bu sırada dükkanın önünden geçen Leyla Asan, içeride kedilerin mahsur kaldığını fark etti. Daha önce de içeriye kedi düştüğünü ve çıkamayınca öldüğünü öğrenen Asan, telefonunda bulunan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) programını kullanarak polis ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırma sonunda dükkan sahibine ulaştı. İş yeri sahibi A.D.'nin kapıyı açmasının ardından anne ve yavru kedi dışarı çıktı.
'POLİSLERE TEŞEKKÜR
Polis ekiplerine teşekkür eden Asan, "Burada 2 kedinin mahsur kaldığını gördük. Daha önce de içeride kediler mahsur kalmış ve ölenler olmuştu. Artık onları çıkarmanın bir yolunu aradık ve HAYDİ uygulamasından ihbarda bulundum. Emniyetten arkadaşlar geldi. Sağ olsunlar çok uğraştılar. Özellikle Asayiş Şube Müdürü Erol Turan'a çok teşekkür ederim. Kendisi geldi ve ilgilendi. Hayvanları çok şükür çıkarmayı başardık. Yoksa onlar da ölecekti. HAYDİ uygulamasını kullandım. Arkadaşlardan Allah razı olsun. Hemen ilgilendi ve ellerinden gelen her şeyi yaptılar" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2021-05-02 08:54:52

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