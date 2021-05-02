Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş’nin Türkiye genelinde şube sayısı 5’e yükseldi

Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş.’nin yeni açtığı Turgutlu, Çorlu ve Polatlı şubelerinin yetkili sınıflandırıcı lisans denetimi, referans yetkili sınıflandırıcı olarak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ürün Teknoloji ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından başarıyla tamamlandı.

Ülkemizde tarım ürünleri ticaretinin kolaylaştırılması, geliştirilmesi ve bölge tarımına katma değer sağlanması amacıyla, Bursa Ticaret Borsası tarafından kurulan Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. yeni açtığı Turgutlu, Çorlu ve Polatlı şubelerinde hizmet vermeye başlıyor. 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında kurulan ve Yetkili Sınıflandırıcılık Lisansını alan Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk Anonim Şirketi’nin yeni açtığı Turgutlu, Çorlu ve Polatlı şubelerinde; yetkili sınıflandırıcı lisans denetimi, referans yetkili sınıflandırıcı olarak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ürün Teknoloji ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi ve başarı ile tamamlandı.

Pandemi, Bursa Ticaret Borsası’nın hızını kesemedi

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Korona virüs salgınının yıkıcı etkilerine rağmen üyelerimiz başta olmak üzere üreticilerimizin ticari hayatlarına katkı koyacak projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi. Göreve geldikleri günden bu yana Bursa Ticaret Borsası’nın tescil işlem hacmini 6,5 kat artırma başarısı gösterdiklerini hatırlatan Başkan Matlı, “Borsamızın vizyon ve büyüme hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Laboratuvar ve Depoculuk Anonim Şirketi`nde, bugün itibarıyla Karacabey ve Gaziantep şubelerinin ardından Turgutlu, Çorlu ve Polatlı şubelerini de hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Ülke istihdamına katkı sağlıyoruz”

Pandemi ile birlikte tarımda izlenen korumacı politikaların, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda fiyatlarında ciddi artışlara neden olduğuna dikkat çeken Başkan Özer Matlı, “Özellikle gıda fiyatları üzerindeki spekülatif hareketler, zaten zor günler yaşayan halkımızın mutfağına olumsuz yansıdı. İşte hem bu spekülasyonları ortadan kaldırmak hem de üretimde fiyat istikrarını ve kaliteyi sağlamak amacıyla hayata geçen Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın olmazsa olmazı yetkili sınıflandırıcılık hizmeti doğrultusunda, Turgutlu, Çorlu ve Polatlı şubelerimizi bölge üreticimizin hizmetine sunmaktan, pandeminin olumsuz etkilerine rağmen büyümeyi sürdürerek ülke istihdamına katkı koymaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Şubeleşme çalışmaları devam edecek

Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek ‘yetkili sınıflandırıcı lisansı’ ile lisanslı depolarda yetkili sınıflandırıcı olarak buğday, arpa ve mısır ürünlerinin analizlerinin yapılarak, kalitelerine göre sınıflandırılması ve depolanmasının sağlanacağını ifade eden Başkan Özer Matlı, “Yetkili sınıflandırıcılık hizmeti ile ticaretin, kalitesi ve standartları belirlenen tarım ürünleri üzerinden yapılmasına imkan tanıyarak hem üreticimizin daha fazla kazanç elde etmesini hem de gıda fiyatlarında istikrarın oluşmasını sağlamış olacağız. Bu vesileyle, hizmete aldığımız Turgutlu, Çorlu ve Polatlı şubelerimizin bölge üreticimiz, tüccarımız ve sanayicimiz başta olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyor, yeni şubelerimizi hızla hayata geçirmeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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