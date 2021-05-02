Yusuf Yazıcı’dan Bursasporlu Çağatay Yılmaz’a tebrik mesajı

Bursaspor’un Eskişehirspor’u 51 yendiği maçta son golü kaydeden Çağatay Yılmaz, mutluluğunu Milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın klasikleşmiş sevinci ile yaşadı. Yusuf da bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, genç oyuncuya, “Yolun açık olsun kardeşim” dedi.

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Eskişehirspor’u 51 mağlup eden Bursaspor’da genç oyuncu Çağatay Yılmaz dikkat çeken bir gol sevincine imza attı. Takımının beşinci golünü kaydeden 21 yaşındaki isim, Milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın gol sevincinin aynısını yaptı. Yusuf Yazıcı da bu duruma kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesabından Çağatay’ın fotoğrafını paylaşarak, altına “Yolun açık olsun kardeşim” notunu düştü. Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı’nın bu paylaşımı Bursaspor camiası tarafından da beğeni ile karşılandı.

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