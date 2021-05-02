Bursaspor 5 yıl aradan sonra deplasmanda 5 gol attı

Eskişehirspor’u 51 mağlup eden Bursaspor, 5 yıl sonrada ilk kez deplasmanda bu gol sayısına ulaştı. Yeşilbeyazlılar en son 2016’da dış sahada Mersin İdman Yurdu’nu 52 mağlup etmişti.

TFF 1. Lig’in 33. haftasında deplasmanda Eskişehirspor’u 51 mağlup eden Bursaspor, 5 yıldır dış sahada bu gol sayısına ulaşamıyordu. Yeşilbeyazlı takım, son olarak 20152016 sezonunun 34. haftasında ligin son sırasındaki Mersin İdman Yurdu’nu 52 yenmeyi başarmıştı. 18 Mayıs 2016’da oynanan bu müsabakanın ardından Bursaspor, 5 yıllık süreçte deplasmanda hiç 5 gollü bir galibiyet yaşamadı. Bursa ekibi, dün oynanan Eskişehirspor maçı ile birlikte bu hasrete de son verdi.

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