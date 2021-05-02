Kayıp Sinan Sönmez 34 gün sonra ölü bulundu; 5 gözaltı (3)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da, park halindeki otomobilin bagajında ölü bulunan Sinan Sönmez'in cenazesi, memleketi İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'ne getirildi. Sönmez, Akhisar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi. Derya EVRENYavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Derya EVREN-Yavuz YILMAZ

2021-05-02 16:07:18



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