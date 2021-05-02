Karacabey Belediyespor - Turgutluspor: 0-0

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Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) -

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz, Necmi Demir, Mahmut Gülle

KARACABEY BELEDİYESPOR: Erhan Ömer (Dk.71 Berat), Hasan, Sergen, Arda, Alper (Dk.88 Taşkın), Gökhan, Onur, Temel, Berk (Dk.83 Abdullah), Sadık

TURGUTLUSPOR: Muhammet Taha Hamit, Samed, Muhammet, Mithat (Dk.88 Emre), Mete, Mutlu, Erdoğan (Dk.46 Sinan), Savaş (Dk.54 Emre), Erkan, Okan

SARI KARTLAR: Sergen (Karacabey Belediyespor) Mithat, Muhammet (Turgutluspor)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta mücadele Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Turgutluspor ile 0-0 berabere kaldı.

43´üncü dakikada Gökhan´ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Alper´in vuruşunda kaleci Muhammet topa müdahale ederek kornere çeldi.

63´üncü dakikada Alper´in kullandığı korner vuruşunda topla buluşan Ömer´in kafa vuruşu sonucunda top az farkla auta çıktı.

81´inci dakikada Mutlu´nun vuruşunda top kaleci Erhan´da kaldı.

86´ncı dakikada Gökhan´ın vuruşunda top kaleci Muhammet´te kaldı.

90´ıncı dakikada Sadık´ın serbest vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Mücadelede gol olmayınca Karacabey Belediyespor ile Turgutluspor 0-0 berabere kaldı.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2021-05-02 18:35:04



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