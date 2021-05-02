Karacabey Belediyespor - Turgutluspor: 0-0

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) -
STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz, Necmi Demir, Mahmut Gülle
KARACABEY BELEDİYESPOR: Erhan Ömer (Dk.71 Berat), Hasan, Sergen, Arda, Alper (Dk.88 Taşkın), Gökhan, Onur, Temel, Berk (Dk.83 Abdullah), Sadık
TURGUTLUSPOR: Muhammet Taha Hamit, Samed, Muhammet, Mithat (Dk.88 Emre), Mete, Mutlu, Erdoğan (Dk.46 Sinan), Savaş (Dk.54 Emre), Erkan, Okan
SARI KARTLAR: Sergen (Karacabey Belediyespor) Mithat, Muhammet (Turgutluspor)
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta mücadele Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Turgutluspor ile 0-0 berabere kaldı.
43´üncü dakikada Gökhan´ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Alper´in vuruşunda kaleci Muhammet topa müdahale ederek kornere çeldi.
63´üncü dakikada Alper´in kullandığı korner vuruşunda topla buluşan Ömer´in kafa vuruşu sonucunda top az farkla auta çıktı.
81´inci dakikada Mutlu´nun vuruşunda top kaleci Erhan´da kaldı.
86´ncı dakikada Gökhan´ın vuruşunda top kaleci Muhammet´te kaldı.
90´ıncı dakikada Sadık´ın serbest vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Mücadelede gol olmayınca Karacabey Belediyespor ile Turgutluspor 0-0 berabere kaldı.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2021-05-02 18:35:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.