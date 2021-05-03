Tam kapanmada Büyükşehir yine yollarda

Pandemi yasaklarını fırsata dönüştürerek özellikle ana arterlerdeki şerit genişletme ve yol bakım çalışmalarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde de ulaşım yatırımlarından taviz vermiyor.

Bursa’da ulaşım ve trafikten kaynaklı sorunları en aza indirmek amacıyla yeni yollar, yol genişletme, köprü ve kavşaklar, raylı sistemler gibi her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştürmeye devam ediyor. Tam kapanma döneminin ilk hafta sonunda da Ulaşım Daire Başkanlığı 48 araç ve 83 kişilik ekiple yine sahadaydı. Kazı dolgu, asfalt kaplama, asfalt yama, bordür, trafik çizgi, sinyalsizasyon ve levhalama çalışmaları gerçekleştirilirken, bu hafta sonu özellikle İstanbul Caddesi’ne ağırlık verildi. Gençosman Postanesi karşısında İstanbul giriş istikametinde asfalt yama çalışmaları gerçekleştirilirken, Beşyol Kavşağı’nda yapılacak akıllı kavşak uygulaması kapsamında yaklaşık 800 metre uzunluğunda şerit genişletme çalışması yapılıyor.

Öte yandan T1 ve T2 tramvay hatlarının birbirine entegrasyonu için Kent Meydanı’nda yapılan bağlantı çalışmalarında zarar gören asfalt da gece boyu yapılan asfalt kaplama ile yenilendi.

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