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Yüzlercesi Bursa'ya geldi, gören telefona sarıldı

İHA

Yüzlercesi Bursa'ya geldi, gören telefona sarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'na gelen pelikanlar, mola verdi. Vatandaşların durup fotoğraf çektiği barajdaki pelikan sürüsü, havadan görüntülendi.
İnegöl ilçesi Boğazköy Barajı'nda pelikan sürüsünü görenler şaşkınlık yaşadı. Daha önce ördek ve leyleklerin görüldüğü baraj gölünde bu kez pelikanlar boy gösterdi. Pelikan sürüsünü görenler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. Barajın bulunduğu Hamzabey Mahallesi sakinleri, baraja her yıl leyleklerın geldiğini bu yıl da pelikanların gelmesiyle şaşırdıklarını söyledi.
Pelikanları görüntüleyen Ahmet Saka, "Çok şaşırdım. Normalde bizim buralarda alışık olmadığımız pelikanları gördük. Güzel bir manzara. Çekmek istedim ve görüntüledim. Çok hoşuma gitti. Daha önce pelikan görmemiştim" dedi.
Zeynep Akyol ise, "Sevgilimle görünce durduk ve ölümsüzleştirmek istedik. Muhteşem bişey, büyüleyici. İlk defa Pelikanları burada gördüm." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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