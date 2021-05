BTSO’dan ‘Yeni Dünyada Kazanmak’ Webinarı Dijital Dönüşümü İyi Okuyan İşletmeler Her Zaman Kazanacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen ‘Yeni Dünyada Kazanmak’ webinarına iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Bursalı firmalara yeni dünyanın sunduğu avantajların ipuçlarını paylaşan iş insanı Süreyya Ciliv, yeni dünya düzeninin merkezinde dijital dönüşümün yer aldığını belirterek, “Dünya pazarında iyi oyuncu olmak için dijital teknolojilerin avantajını iyi okumak gerekir.” dedi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, önemli bir webinar programına daha imza attı. İş hayatını ABD’de sürdüren Kuika, System Optima ve System Capital Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv’in katılımıyla ‘Yeni Dünyada Kazanmak’ webinarı gerçekleştirildi. Verimlilikten optimizasyona, yazılımdan operasyonel mükemmelliğe kadar yeni ekonomi koşullarında firmaların rekabet avantajı sağlayacak programın açılış konuşmasını, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay gerçekleştirdi.



BTSO Başkanı Burkay, Bursa’nın 1960’lı yıllarda ilk organize sanayi bölgesini kurarak Türkiye’nin güçlü sanayi hamlesine liderlik eden, yerel dinamikleri, üretim yeteneği ve insan kaynağı ile ülke ekonomisine dinamizm katan öncü şehirler arasında bulunduğunu söyledi. BTSO olarak 8 yıl önce Bursa’da yeni bir dönüşüm hamlesi başlatmak amacıyla Bursa ile yapısal benzerlikleri bulunan ekonomik merkezleri mercek altına aldıklarını ifade eden Başkan Burkay, “Sektör çeşitliliğini sağlayarak, ArGe ve inovasyon odağında katma değerli üretim hedefleri doğrultusunda Bursa için referans oluşturacak en önemli merkez, bilginin üretim ve sanayiyle buluştuğu Baden Württemberg oldu. Baden Wüttemberg, sanayi dönüşümünü çok iyi yöneterek, ArGe ve inovasyona dayalı bir büyüme modeli ile 2008 krizinde Almanya’yı ve Avrupa bölgesini ayakta tuttu. Avrupa’da Baden Württemberg örneğindeki gibi, ABD’de San Francisco havzası bölgenin zenginlik üreten merkezi. Silikon Vadisi, yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir ekonomiyi tek başına oluşturuyor.” dedi.



“Şimdi ise önümüzde koronavirüsün oluşturduğu olağanüstü şartlarla gelişen yeni bir eşik var” diyen Başkan Burkay, tedarik zincirlerinin çeşitlendiği, otomasyonun hızlandığı, eticaretin yaygınlaştığı bir dönemin içerisinde yer aldıklarını söyledi. Yapay zeka, veri güvenliği ve bulut bilişim sistemlerinin daha fazla ön plana çıktığını kaydeden Burkay, “Yerlileşmeyi ve kendi kendine yeter hale gelmeyi merkeze alarak küresel rekabette bizi öne taşıyacak yeni sıçrama alanları oluşturmalıyız. Bir taraftan imalatı, istihdamı ve ihracatı artırırken eş zamanlı olarak da girişimcilik ekosisteminin gelişimine, inovasyona, katma değeri yüksek teknolojik ürünlere yönelmemiz ve ölçek ekonomisine geçişi hızlandırmamız gerekiyor. Pandemi ile birlikte birkaç yıla sığması gereken değişim, birkaç ay içinde gerçekleşti. Şirketlerimiz artık daha hızlı ve çevik olmak zorunda. Bu dönüşümü sağlayan sektörlerdeki dominant oyuncular, rakipleri ile arasındaki farkı giderek açıyor.” şeklinde konuştu



Dijital dönüşüme uyum sağlayamayan şirketlerin yüzde 40’ının gelecek 10 yıl sonra olmayacağını ifade eden Burkay, “Kurumlar hedeflerine, geleneksel iş modelleri yerine dijitalleşerek 6 kat daha fazla yaklaşabiliyor. Diğer taraftan Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre çalışanların bugün yaptıkları işlere 4 yıl sonra da devam edebilmeleri için gerekli işyeri becerilerinde ortalama yüzde 42’lik bir değişim yaşaması gerekiyor. Bu nedenle gerek girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi, gerekse de insan kaynağımızın gelişimi ile ekonomimizde güçlü bir dönüşüm hamlesini gerçekleştirmek zorundayız. Hayatta hiçbir şey korkmayı gerektirmez, sadece anlamak gerekir. Şimdi daha fazla anlamalı ve böylece daha az korkmalıyız.” dedi.



İş insanı Süreyya Ciliv, programdan dolayı BTSO’ya teşekkür etti. İbrahim Burkay’ın açılış konuşmasında geniş kapsamlı ve vizyoner konulara ilişkin yorumlarına katıldığını ifade eden Ciliv, yeni dünyada kazanmak konusunu 78 senedir ana odağına aldığını ve bu noktada çok fazla konuşma yaptığını dile getirdi. Ciliv, “Önümüzde yeni bir dünya var. Başkanımız İbrahim Burkay çok güzel değindi. Dijital dünyanın globalleşmenin merkezinde olduğu yeni dünyaya hazırlıklı olmalıyız. Girişimcilik sadece üniversite öğrencilerin kurduğu startup değil. Dünyada fark oluşturan girişimcilik, kurumlardaki girişimciliktir.” ifadelerini kullandı.



İş dünyasında liderlik kavramının önemine işaret eden Ciliv, “Sadece küçük firmalarda değil, büyük kurumlar da girişimcilik yapmalı. O firmaların büyümesi ve yeni dünyada kazanması için bu zaruri. Türkiye’de iş adamı olmak istiyorsak, dünya pazarına mal üreten ve dünya ile entegre çalışan şirket olmalıyız. Dünyanın en değerli 45 şirketine bakın, göreceksiniz o şirketlerin her biri gelirlerinin en az yüzde 75’ini kendi ülkelerinin dışında üretiyorlar. Dünya pazarında oyuncu olacaksanız, dijital teknolojilerin avantajını firmalarımız iyi kullanmalı. O yüzden System Capital firmasıyla sürece başladım. 2015’te ortak oldum. Sonra muazzam bir başarı ortaya çıktı.” dedi.



“Yeni dünyayı okuyunca ortaya inanılmaz sonuçlar çıkıyor” diyen Ciliv, iş hayatında cesaretli davrananların her zaman kazandığını ifade etti. Ciliv, “Yönetici değil, iş dünyasının lideri olmak lazım. Çalıştığım şirketlerde lider potansiyeli olan insanları her zaman transfer ediyorum. Yönetici olmak değil, iş sahibi olmak lazım, girişimci kafasıyla çalışmak lazım. Sadece verilen bir işi o gün için yönetmenin yeterli olmadığını düşünüyorum. Dünya pazarlarına odaklanıp, doğru vizyonu geliştirmek çok kritik. Dijital transformasyonun avantajları ve fırsatları değerlendirmek, iş insanımız için mutlaka olması gereken bir durum” dedi.



İnternetin dünyada fırsat eşitliliğini beraberinde getirdiğini kaydeden Ciliv, şöyle konuştu: “Türkiye’de doğru mühendisler var. Türk insanının hiçbir eksiği yok. Bugün baktığınızda dünyanın en iyi aşılarını bulanlar da Türkler. 5G teknolojisinin en kritik parçalarını bulanlar da Türkler. Kendinize güvenin, doğru ve yüksek hedefler koyup ilerleyin. Takımı harekete geçirmek ve ikna motive etmek önemli. Bence en önemli takım sporu, iş hayatıdır. Bunun için de takımın liderine güvenmesi lazım. İletişimi güçlü olması ve enerji vermesi lazım.” ifadelerini kullandı.

“Ben iş hayatında her zaman akıllıdan çok, çok çalışanın peşinde oldum” diyen Ciliv, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Sürekli öğrenen, yenilikçi, cesur, mütevazi, çalışkan ve dürüst insanlar doğru vizyonla iş dünyasının lideri olabilirler. O yüzden her şirketin bu yeteneklerde insanları kazandırması ve işlerinin başına da o işleri uzman olan kişileri ataması daha doğru. Ben bir yatırımcıyım. Ama bu yatırımı inandığım firmaların arkasına sadece sermayemi değil, tecrübemi koyuyorum. İbrahim Burkay başkanımızı evvelden beri tanıyorum. Hakikaten vizyonu güçlü, gönlü geniş bir başkan. Önümüzdeki yıllarda daha yakın işbirliği yapacağımızı umuyorum. Ben her zaman yanınızdayım. ”

