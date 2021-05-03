Bursaspor bu sezon üç takıma puan kaptırmadı

TFF 1. Lig’de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Bursaspor, sadece üç takıma puan kaybetmedi. Yeşilbeyazlılar, Eskişehirpor, Bandırmaspor ve Adanaspor’u her iki maçta da mağlup etmeyi başardı.
TFF 1. Lig’in 33. haftasında Eskişehirspor’u 51 mağlup ederek puanını 46’ya yükselten Bursaspor, bu sezon da Süper Lig hedefine ulaşamadı. İstikrarsız bir tablo çizen yeşilbeyazlılar, bu sezon sadece üç takıma puan kaybetmedi. Son oynadığı Eskişehirspor’u farklı mağlup eden Bursaspor, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı maçı da 21 kazanmasını bilmişti. Yeşilbeyazlı takım Bandırmaspor’u da evinde ve deplasmanda 21’lik skorlarla geçti. Bursa ekibi Adanaspor’u ise evinde 10 deplasmanda ise 30 yendi. Bursaspor, ligin son haftasında karşı karşıya geleceği Keçiörengücü’nü, sezonun ilk yarısında oynanan maçta deplasmanda 10 mağlup etmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.