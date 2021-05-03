Yıldıztepe sosyal yaşam merkezi 2. etap proje hazırlıkları başladı

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Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi projesinin 1’inci etap çalışmalarıson sürat devam ederken merkezin 2’nci etap hazırlıkları da başladı. Mudanya’nın doğal ve tarihi yapısına uygun olarak, her açıdan denizin görülebileceği şekilde projelendirilen Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi’nin ikinci etap projesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’a tanıtıldı.

Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi’nin 2’nci etabı kapsamında 304 kişilik konferans salonu, sergi alanı, fuaye, kulis, bebek bakım odası, açık ve kapalı otopark alanı planlanacak. Bölge yapısına uygun yapıların birinci etap içerisinde projelendirildiğini, ilk etabın yıl sonuna kadar faaliyete geçirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mudanya’nın ihtiyacı olan etkinlik salonumuzu da ikinci etabımız kapsamında hayata geçireceğiz. Projemiz tamamlandığında yalnızca Mudanyalıların değil, Bursalıların buluşma noktası olacak. Mudanyalılar Yıldıztepe ile gurur duyacak” ifadelerini kullandı.

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