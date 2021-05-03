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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gülten Akın Mektup Ödülü için süreç başladı

İHA

Gülten Akın Mektup Ödülü için süreç başladı

Nilüfer Belediyesi’nin 2021 Yılın Yazarı Gülten Akın etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez düzenlediği Mektup Ödülü için süreç başladı. Ödüle başvurmak isteyenler mektuplarını, 14 Haziran27 Ağustos tarihleri arasında teslim edebilecekler.
Nilüfer Belediyesi’nin her yıl, Türk Edebiyatı’nda önemli bir yere sahip ve farklı eserler üretmiş bir yazar üzerine yoğunlaşarak onun hayatını, edebiyata bakış açısını ve eserlerini derinlemesine incelemek amacıyla gerçekleştirdiği Yılın Yazarı etkinliklerinde 2021 yılında şair ve yazar Gülten Akın yer aldı.
Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü , Gülten Akın’ın yakından tanınması, ondan ilhamla yeni eserler üretilmesi amacıyla yıl boyunca etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerden biri de “2021 Yılın Yazarı: Gülten Akın Mektup Ödülü” oldu. Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Mektup Ödülü ile Gülten Akın’ın edebiyatımıza getirdiği birikimin yol açıcılığıyla yazmaya yönelen, yazmayı uğraş edinenlerin insana, yaşama dair yeni bakış ve yorumlarını içeren çalışmalarının değerlendirilmesi amaçlanıyor.
Herkese açık olan Mektup Ödülü’nde konu; Gülten Akın’ın kuvvetli bir etik hatırlatmayı da içeren “Yanlış mı belledim, insan sorumluluktur” dizesinin odağında; anlamak, anlatmak, anlaşılmak isteğini içeriğinde taşıyan; dünyada, kendinden ve ötekinden sorumlu olmanın anlamını sorgulayan, cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan sorunlara ilişkin olacak.
Katılımın rumuz ile yapılacağı ödüle, dosya hâlinde iki mektup ile başvuru yapılması gerekiyor. Ödüle katılan mektup metinleri, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, internet ortamı dahil hiçbir yerde yayımlanmamış, basılmamış ve ödül almamış olması da şartlar arasında.
Mektup Ödülü’ne başvurmak isteyenler başvuru formunu, Nilüfer Belediyesi’nin tüm kütüphanelerinden, www.nilufer.bel.tr veya Nilüfer Kütüphane sosyal medya adreslerinden bilgisayar çıktısı olarak temin edebilecek.
Başvuruları 14 Haziran 27 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak olan “2021 Yılın Yazarı: Gülten Akın Mektup Ödülü”nde büyük ödül 3 bin TL olacak. Ayrıca bin TL değerinde 5 mansiyon ödülü de verilecek.

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