'Yaren' leyleğin 2 yavrusu oldu



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin, 2 yavrusu dünyaya geldi. 'Yaren'in yavrularıyla ilgilendiği anlar, kamerayla görüntülendi.

Türkiye´yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa´nın Karacabey ilçesine bağlı leylek köyü olarak bilinen Eskikaraağaç'ta yaşanan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz´ın kayığına konan `Yaren´, geçen aylarda yeniden geldi. Yaren Leylek'in 10´uncu kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Adem Yılmaz ile hikayesi 2019 yılında ise Karacabey Belediyesi´nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından belgesel yapıldı. Belgesel, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı.

Kuluçkaya yatan 'Yaren' leyleğin 2 yavrusu dünyaya geldi. 'Yaren'in yavrularıyla ilgilendiği anlar, kameralara yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Semih ŞAHİN

2021-05-03 14:43:28



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