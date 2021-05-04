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Bursa' nın Gemlik ilçesi'nde Serbest Bölge' de işçileri taşıyan servis aracının bariyere çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. DHA-Gündem Türkiye-Bursa -DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa

2021-05-04 08:28:08



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