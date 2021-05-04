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(Özel) İmamlar kapı kapı gezip ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor Namazdan çıkıp hayır işlerine koşuyorlar İlçedeki yoksulların yüzünü imamlar güldürüyor

İHA

(Özel) İmamlar kapı kapı gezip ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor Namazdan çıkıp hayır işlerine koşuyorlar İlçedeki yoksulların yüzünü imamlar güldürüyor

Bursa'da imamlar kapı kapı gezip yaptıkları yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.
Yıldırım ilçesinde görev yapan imamlar vakit namazlarından arta kalan zamanlarda kendini hayır işlerine veriyor. İlçedeki iş adamlarından topladıkları yardımları tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götüren imamlar Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin sevincine ortak oluyor. İmamlar gıda malzemesinden temizlik maddesine kadar yüzlerce evin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. İmamlar yaptıkları örnek davranışla herkesin takdirini kazanıyor.
İlçedeki imamların örnek bir davranışa imza attığını ifade eden Yıldırım İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir, "Yıldırım ilçesi Bursa'nın en nadide ilçelerinden bir tanesi. İlçemizde görev yapan imamlarımız ihtiyaç sahiplerini belirleyip ilçedeki iş adamlarının yaptığı yardımları ihtiyaç sahiplerine kapı kapı gezerek dağıtıyor. Yardım paketlerimizde gıda maddelerinden; temizlik maddelerine kadar bir evin ne ihtiyacı varsa hepsi mevcut. İmamlar özverili bir şekilde çalışarak ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Ayrıca hayır sahiplerinin verdiği zekat ve fitrelerini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. Biz Ramazan'ın ilk haftasında bin aileye ulaşmayı başardık" dedi.
17 günlük tam kapanmada ihtiyaçlarını gidermekte sıkıntı yaşayan dar gelirli aileler; hem hayırseverlere, hem de aracı olan din görevlilerine teşekkür ve dua ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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