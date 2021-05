Nilüfer’in parklarında hummalı çalışma Park ve çevreleri 17 Mayıs sonuna hazırlanıyor

Nilüfer Belediyesi, tam kapanma dönemini fırsata çevirerek mevcut parklarda revize, ot biçme gibi bakım çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürürken, yeni parkların yapımını da hızlandırdı. Ayvalıdere kenarında çalışmaları devam eden Spor Parkı, tenis kortları, basketbol sahaları ve squash alanı ile her yaştan Nilüferli’ye farklı spor branşlarını yapma imkânı sunacak.

Nilüfer’de kişi başına düşen yeşil alan miktarını her geçen yıl artıran Nilüfer Belediyesi, sayısı 310’u aşan parklara yenilerini ekliyor. Korona virüs sebebiyle uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecini fırsata çeviren Nilüfer Belediyesi, mevcut parklarda da yenileme ve bakım çalışmalarını yoğunlaştırırken, kente kazandırılacak yeni parklar için de çalışmalara devam ediyor. Bu parklardan biri olan Spor Parkı’nda çalışmalar hızla ilerliyor. 29 Ekim Mahallesi’ndeki Ayvalıdere kenarında hayata geçirilecek Spor Parkı toplam 9 bin metrekarelik alanda hizmet verecek. Bölgeye değer katacak olan bu nitelikli park, özellikleriyle de büyük bir ihtiyacı karşılamış olacak. Farklı spor branşlarının yapılabileceği, her yaştan insana hitap edecek olan parkta çalışmalar bu süreçte yoğunlaştırıldı. 2 adet basketbol sahası, 2 adet tenis kortu, 2 adet squash alanı, 2 adet masa tenisi alanı, 1 adet küçük yaş basketbol sahasına sahip olacak Spor Parkı’nda, kaykay pisti, çocuk oyun alanı, yürüyüş ve koşu yolları ile dış mekân spor aletleri de yer alacak.

Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Nilüfer’in mevcut parklarında da revize, bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tam kapanma döneminde artırdı. İlkbaharın gelmesiyle birlikte parkları süs bitkileriyle donatan Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çapalama, çim biçme, temizlik, sulama ve budama işlemlerini rutin bir şekilde gerçekleştirerek, parklara daha temiz ve estetik bir görünüm kazandırıyor. Yapılan grafiti çalışmaları da, parklara renk katıyor.

Basketbol sahası, koşu yolları, çocuk oyun alanı, dış mekân spor aletleriyle birlikte baştan aşağı yenilenen Ataevler Mahallesi’ndeki Olcay Kaygılı Parkı’nda çalışmalarda sona gelindi. Esentepe Mahallesi’nde yer alan ve vatandaşların keyifli vakit geçirdiği parklardan biri olan Eğridere Parkı da, yapılan düzenlemeyle birlikte daha nitelikli hale gelecek. Basketbol sahası, koşuyolu, çocuk oyun alanı, dış spor aletlerinin yenileneceği Eğridere Parkı, Nilüferliler’in uğrak noktası olmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.