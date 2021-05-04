Nilüfer’in parklarında hummalı çalışma Park ve çevreleri 17 Mayıs sonuna hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’in parklarında hummalı çalışma Park ve çevreleri 17 Mayıs sonuna hazırlanıyor

İHA

Nilüfer’in parklarında hummalı çalışma Park ve çevreleri 17 Mayıs sonuna hazırlanıyor

Nilüfer Belediyesi, tam kapanma dönemini fırsata çevirerek mevcut parklarda revize, ot biçme gibi bakım çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürürken, yeni parkların yapımını da hızlandırdı. Ayvalıdere kenarında çalışmaları devam eden Spor Parkı, tenis kortları, basketbol sahaları ve squash alanı ile her yaştan Nilüferli’ye farklı spor branşlarını yapma imkânı sunacak.
Nilüfer’de kişi başına düşen yeşil alan miktarını her geçen yıl artıran Nilüfer Belediyesi, sayısı 310’u aşan parklara yenilerini ekliyor. Korona virüs sebebiyle uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecini fırsata çeviren Nilüfer Belediyesi, mevcut parklarda da yenileme ve bakım çalışmalarını yoğunlaştırırken, kente kazandırılacak yeni parklar için de çalışmalara devam ediyor. Bu parklardan biri olan Spor Parkı’nda çalışmalar hızla ilerliyor. 29 Ekim Mahallesi’ndeki Ayvalıdere kenarında hayata geçirilecek Spor Parkı toplam 9 bin metrekarelik alanda hizmet verecek. Bölgeye değer katacak olan bu nitelikli park, özellikleriyle de büyük bir ihtiyacı karşılamış olacak. Farklı spor branşlarının yapılabileceği, her yaştan insana hitap edecek olan parkta çalışmalar bu süreçte yoğunlaştırıldı. 2 adet basketbol sahası, 2 adet tenis kortu, 2 adet squash alanı, 2 adet masa tenisi alanı, 1 adet küçük yaş basketbol sahasına sahip olacak Spor Parkı’nda, kaykay pisti, çocuk oyun alanı, yürüyüş ve koşu yolları ile dış mekân spor aletleri de yer alacak.
Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Nilüfer’in mevcut parklarında da revize, bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tam kapanma döneminde artırdı. İlkbaharın gelmesiyle birlikte parkları süs bitkileriyle donatan Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çapalama, çim biçme, temizlik, sulama ve budama işlemlerini rutin bir şekilde gerçekleştirerek, parklara daha temiz ve estetik bir görünüm kazandırıyor. Yapılan grafiti çalışmaları da, parklara renk katıyor.
Basketbol sahası, koşu yolları, çocuk oyun alanı, dış mekân spor aletleriyle birlikte baştan aşağı yenilenen Ataevler Mahallesi’ndeki Olcay Kaygılı Parkı’nda çalışmalarda sona gelindi. Esentepe Mahallesi’nde yer alan ve vatandaşların keyifli vakit geçirdiği parklardan biri olan Eğridere Parkı da, yapılan düzenlemeyle birlikte daha nitelikli hale gelecek. Basketbol sahası, koşuyolu, çocuk oyun alanı, dış spor aletlerinin yenileneceği Eğridere Parkı, Nilüferliler’in uğrak noktası olmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüse karşı ekşi mayalı ekmek
YEREL HABERLER Korona virüse karşı ekşi mayalı ekmek
Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (3)
YEREL HABERLER Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, ...
"Astımda ilaçların doğru teknikle ve düzenli kullanılması önemli" Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz uyarı yaptı
YEREL HABERLER "Astımda ilaçların doğru teknikle ve düzenli ...
Bursa'da bagajdaki dehşetin zanlısı kız arkadaş çıktı.... Kız arkadaşı ilk önce boğarak öldürdü ardından da aracın bagajında bırakarak çürümesini sağladı
YEREL HABERLER Bursa'da bagajdaki dehşetin zanlısı kız arkadaş çıktı. ...
(Özel) Kısıtlamayı ihlal eden gençler polisi görünce böyle kaçtı Polisi gören gençlerin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Kısıtlamayı ihlal eden gençler polisi görünce ...
(Özel) Darp edilip parası alınan evsiz adama polis şefkati
YEREL HABERLER (Özel) Darp edilip parası alınan evsiz adama polis ...
(Özel) İmamlar kapı kapı gezip ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor Namazdan çıkıp hayır işlerine koşuyorlar İlçedeki yoksulların yüzünü imamlar güldürüyor
YEREL HABERLER (Özel) İmamlar kapı kapı gezip ihtiyaç sahiplerine ...
Toplu taşıma izdihamı Tam kapanma sebebiyle toplu taşıma seferleri azalınca, otobüs ve minibüsler özellikle sabah saatlerinde tam kapasite sefer yaptı
YEREL HABERLER Toplu taşıma izdihamı Tam kapanma sebebiyle toplu ...
Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (2)
YEREL HABERLER Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, ...
Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 3'ü ağır, 20 yaralı/Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 3'ü ...
Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 3'ü ağır, 20 yaralı
YEREL HABERLER Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 3'ü ...
İşçi servisi yan yattı: 1 ölü, 20 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi yan yattı: 1 ölü, 20 yaralı
flaş
YEREL HABERLER flaş
İşçi midibüsü takla attı: 20 işçi yaralandı
YEREL HABERLER İşçi midibüsü takla attı: 20 işçi yaralandı
Bursa'da motosikletten düşüp 50 metre sürüklenen sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da motosikletten düşüp 50 metre sürüklenen ...
50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER 50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır ...
Üzerine kaynar su dökülen Hakan bebek yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine kaynar su dökülen Hakan bebek yaralandı
Üzerine kaynar su dökülen çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine kaynar su dökülen çocuk yaralandı
İnegöl'de kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye ceza
YEREL HABERLER İnegöl'de kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye ceza
Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye toplam 34 bin 650 TL ceza
YEREL HABERLER Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye toplam 34 ...
Polisten kaçarken kayalıkta mahsur kalan genç 6 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken kayalıkta mahsur kalan genç 6 saat ...
Bursa’da polisten korkup kaçan genç kayalıklarda mahsur kaldı Kısıtlamayı ihlal eden gençlerden biri polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Bursa’da polisten korkup kaçan genç kayalıklarda ...
Bursaspor’da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı
Sertaslan’dan “Sokakta çalışan belediye personeli aşı kapsamına alınmalı”
YEREL HABERLER Sertaslan’dan “Sokakta çalışan belediye personeli aşı ...