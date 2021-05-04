Alex de Souza’dan Bursaspor taraftarına övgü

Dünyaca ünlü sosyal medya adreslerinin Timsah Arena olarak bilinen Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu paylaşımı büyük ilgi gördü. Binlerce yorumun atıldığı görsele tepkisiz kalmayan Fenerbahçe’nin efsane ismi Alex de Souza ise yeşilbeyazlı taraftarlara övgüler yağdırdı.

Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan ancak mevcut durumda TFF 1. Lig’de var olma savaşı veren Bursaspor’un Timsah Arena olarak bilinen Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun görselini dünyaca ünlü sosyal medya adreslerinin paylaşması büyük yankı buldu. Birçok futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği görselin altına ise yorumlar yağdı. Bunlardan bir tanesi ise Fenerbahçe’nin efsane ismi Alex de Souza’dan geldi. Yeşilbeyazlı taraftara da övgüler yağdıran Brezilyalı futbolcu, “Bu kalabalık inanılmaz. Onlara karşı oynamak çok iyiydi. Çok iyi bir atmosfer.” yorumunda bulundu. Alex de Souza şu sıralarda Sao Paolo B takımının antrenörlüğünü yapıyor.

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