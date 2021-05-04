Bursaspor’un 35 golünde üç isim ön plana çıktı

Bu sezon 56 gole imza atan Bursaspor’da üç isim ön plana çıktı. 7 gol, 7 asistle 14 gole doğrudan etki eden Burak Kapacak’la birlikte, Emirhan Aydoğan ve Burak Altıparmak üçlüsü toplam 35 golün içinde yer aldı.

TFF 1. Lig’de 33 haftalık dilimde rakip ağları 56 kez sarsan Bursaspor’da üç isim ön plana çıktı. Attığı 7 gol ve yaptığı 7 asistle toplam 14 gole doğrudan etki sağlayan Burak Kapacak, yeşilbeyazlı takımın da bu kulvarda zirvedeki ismi oldu. 21 yaşındaki futbolcu ile birlikte Emirhan Aydoğan ve Burak Altıparmak da takımın gol yükünde önemli roller oynadı. 7 gol, 4 asistle 11 gole etki eden Emirhan Aydoğan ile 2 gol atıp 9 kez asistle takım arkadaşıyla aynı sayıya ulaşan Burak Altıparmak, Bursaspor’u iten güçler olmuştu. Her üç isim de yeşilbeyazlı takımın 56 golünün 35’ine katkı sağlamayı başardı.

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