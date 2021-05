Bu otobüs vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek

Bursa'nın Yenişehir ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Davut Aydın, her gün şehir merkezine giden sporcular, hastalar ve vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek belediye otobüsünü hizmete aldı.

Yenişehir Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan halk otobüsü vatandaşa ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir Belediyesi'ne tahsis edilen otobüsü inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bu otobüs ilçe halkımızın hizmetinde kullanılacak. Genelde her gün sporcularımız Bursa’dan gelip gidiyorlar ve araç kiralıyorduk. Bu konuyla ilgili de biraz rahatlamamız olacak. Bu aracı bizlere tahsis eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Haftada 5 gün sporcularımız Bursa'ya gidip geliyor, aynı zamanda hastaneye giden hastalarımız var. İnşallah bu araç bizim yükümüzü hafifletecek. "İkinci ve üçüncü aracı da biz alırız" diye umut ediyorum. Biz her zaman söylüyoruz Yenişehir Osmanlı’nın ilk başkenti, biz de tarihi yapılarımızı aracın kaplamasında kullandık.’’ dedi.

Başkan Aydın, incelemelerden sonra özel olarak hazırlanan otobüs ile kısa bir tur attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.