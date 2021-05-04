Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (6)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAZA ANI KAMERADA

Bursa´nın Gemlik ilçesinde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüsün bariyerlere çarparak, devrildiği anlar yer aldı. Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2021-05-04 15:41:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.