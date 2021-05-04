Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (7)

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GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa´nın Gemlik ilçesinde, kontrolden çıkan servis midibüsünün bariyerlere çarparak devrildiği kazada hayatını kaybeden, İlknur Kaya'nın cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hamile olduğu öğrenilen İlknur Kaya'yı son yolculuğuna aynı fabrikada çalıştığı eşi Furkan, ailesi ve yakınları gözyaşlarıyla uğurladı.Derya EVRENSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Semih ŞAHİN

2021-05-04 18:19:28



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