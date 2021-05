Bursa'da peş peşe çıkan yangınlar korkuttu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte peş peşe yangın ihbarını alan ekipler, biri ormanda, diğeri ormanlık alana kurulan barakalardaki alevleri söndürmek için zamanla yarıştı.

Bursa'nın Mudanya İlçesi Altıntaş Mahallesi kırsal alanda makili bölgede dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Zamanında müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden önledi, Yaklaşık bir dönüme yakın alanda çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, alevler çevredeki zeytinliklere sıçramadan söndürüldü.

İkinci yangın ihbarı Tirilye Talatbey Mahallesi Kaymakoba yolu üzerindeki bağ evlerinden geldi. Ormana çok yakın ahşap yapıya sahip biri 2 diğeri 3 katlı ev tamamen yanarken Bursa Büyükşehir Mudanya itfaiye gurubunun çabası sonucu yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralama olmazken evlerin yanmasından dolayı maddi zarar meydana geldi.

İtfaiye çıkan her iki yangının sebebin araştırıyor.

