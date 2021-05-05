Bursa'da asfaltlama sebebiyle araç sahiplerine uyarı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Yıldırım ilçesi Profesör Tezok Caddesi’nde 06 Mayıs Perşembe günü asfalt yenileme çalışması başlatılacak

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Çalışma nedeniyle Profesör Tezok Caddesi’nin, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi ile Eğitim Caddesi arasındaki bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. Çalışma nedeniyle vatandaşlardan cadde üzerine araç bırakmamaları istenirken, bırakılan araçların ise çekici ile kaldırılacağı belirtildi" denildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.