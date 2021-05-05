İnegöl Belediyesi'nde tüm ödemeler online yapılıyor

İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, covid19 tedbirleri kapsamında kuruma ait tüm ödemelerin web sayfası, edevlet, Halkbank Mobil uygulaması ve internet bankacılığı üzerinden yapılabildiği ifade edildi.

Son 2 yılda dijitalleşmeye yönelik attığı adımlarla bu alanda örnek bir kurum haline gelen İnegöl Belediyesi, pandemi sürecinde bu çalışmalar sayesinde vatandaşa ciddi kolaylıklar sunuyor. Ebelediye ve edevlet uygulamaları başta olmak üzere farklı alanlardan belediyenin tüm işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Konuya ilişkin İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Pandemi sürecinde ve kısıtlama günlerinde vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan işlemlerini yapabilmeleri adına sağladığımız altyapı, güvenli şekilde hizmet sunuyor. Bu doğrultuda belediyemizle ilgili tüm ödemelerinizi Covid19 tedbirleri kapsamında Belediyemiz web sitesi https://ebelediye.inegol.bel.tr/Giris/Index/?returnURL=/Borc/Index) üzerinden, edevlet uygulaması üzerinden, Halkbank mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapabileceğinizi hatırlatır, esenlikler dileriz.”

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