Tam kapanmayı ve sosyal mesafeyi hiçe sayıp hıdırellez eğlencesi düzenlediler

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Bursa'da korona virüse aldırış etmeyen roman vatandaşların hıdırellez eğlencesi, pes dedirtti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde korona virüse aldırış etmeden hıdırellez eğlencesi yapan roman vatandaşların rahatlığı pes dedirtti. Yaklaşık yüz kişilik grup, sokak ortasında sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak dans edip, şarkılar söyledi. Ayrıca kimsede maske bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülenirken, görüntüler sosyal medyada tepki cekti.

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