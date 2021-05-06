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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Annesi ölen kırlangıç yavrularına sahip çıktı

İHA

Annesi ölen kırlangıç yavrularına sahip çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan hayvansever kadın, annesi ölen 6 kırlangıç yavrusuna çocukları gibi bakıyor.
İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine geldikleri Mahmudiye mahallesindeki bir evin duvarındaki yuvada annesi ölen 6 kırlangıç yavrusunu kurtardılar. Bir kaç gün önce dünyaya gelen 6 yavruyu İnegöl Doğal Hayatı Koruma Derneği üyesi Fatma Terkenli(50) sahiplendi.
Evine götürdüğü yavrular için tüylerden yuva yapan Terkenli, yavruların yaşaması için yuva sıcaklığını 25 derece sıcaklığı sağlamak için sıcak su torbaları yerleştirdi.
Gününün tüm zamanını kırlangıç yavruları için harcayan hayvansever, onları yaşatıp büyütmek için büyük çaba sarf ediyor.
Fatma Terkenli, "Dernek üyeleri olarak Pandemi sürecinde doğa hayvanlarını besleme çalışması yapıyoruz. Ramazanda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün itfaiye ekipleri, annesi ölmüş olan yavru kırlangıçları kurtardılar. Bende hayvansever olarak 6 yavruyu sahiplendim. Kırlangıçlara bakmak için bir veterinerden destek aldım. Mamalarını hazırlayıp, enjektör ile tek tek besliyorum. Daha yeni yumurtadan çıkmışlar. Elimden geleni yapıyorum. Bebek gibi bakıyorum onlara. İnşaallah yaşarlar, büyürler doğaya salarız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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