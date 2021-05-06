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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜGİAD Temsilciliği Avrasya ile Türkiye arasında köprü olacak

İHA

TÜGİAD Temsilciliği Avrasya ile Türkiye arasında köprü olacak

Kırgızistan’da devlet yetkilileri ile bir araya gelerek yatırım alanlarını yerinde inceleyen TÜGİAD, Kırgızistan’da temsilcilik açtı. Nilüfer Çevikel başkanlığında açılan temsilciliğin başına Cemal Ersoy getirildi. TÜGİAD’ın dünya genelinde açtığı temsilcilik sayısı 13’e yükselirken, temsilcilikler girişimciler ile ülkeler arasında köprü görevi görüyor.
TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel'in başkanlığındaki heyet, Kırgızistan devlet yetkilileri ile bir araya geldi, ülkenin yatırım olanaklarıyla tanıştı ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak enerji, tekstil ve inşaat sektörlerinden üyeler ile iş birliği için Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te temaslarda bulundu. Başkent Bişkek’te 3 gün süren ziyaretin ardından Kırgızistan’da yatırım yapılabilecek alanları ve Kırgızistan’ın coğrafi konumunun önemini anlatan Nilüfer Çevikel; Türk girişimcilere, Kırgızistan’da yatırım yapmak için geç kalmamaları konusunda tavsiyelerde bulundu.
Kırgızistan ile Türkiye arasında ticaretin daha da arttırılabileceğinin altını çizen Başkan Çevikel, “Ağırlıklı enerji, tekstil ve inşaat sektörlerinden üyeleri ile iş birliği için genel kurulun ardından ilk yurtdışı ziyaretimizi Kırgızistan’a gerçekleştirdik. Türkiye'nin ilk Türkiye Genç İş İnsanları Derneği olarak, Türkiye ile Kırgızistan arasında köprü vazifesi görecek olan temsilciliğimizi açılışını gerçekleştirdik. TÜGİAD üyesi Cemal Ersoy temsilciliğimizin başına getirildi. Kırgızistan lokasyon olarak Çin ve Rusya’ya olan yakınlığı ile de son derece önemli. Tarihi kökü ve dini aynı olan Kırgızistan ile dostlukları ve ticareti geliştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz ay Kırgizistan’a gerçekleştirdiği ziyarette altını çizdiği en önemli konulardan birisi olan “1 milyar dolar ticaret hacmine ulaşabiliriz” açıklamasının son derece önemli olduğuna vurgu yapan Çevikel, “Kırgızistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin arttırılması için TÜGİAD olarak biz hazırız. Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyareti esnasında vurgu yaptığı ‘Serbest Ticaret Anlaşması’nın en kısa zamanda müzakere edilip imzalanması bir diğer önemli arzumuzdur. TÜGİAD, ekonomiye katkı olarak öncülük yapacak. Hedeflerin üzerine kesinlikle kısa sürede çıkılacağını düşünüyorum. Kırgızistan hükümetiyle bir araya gelinmesini sağlayan Azerbaycan iş insanı Rovshan Mehdiyev teşekkür eder ve TÜGİAD Kırgızistan Temsilciliğini üstlenen Cemal Ersoy'a başarılar dilerim” dedi.
Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne üye olmasının avantajlarına da değinen Çevikel, “Rusya, Belarus, Kazakistan gibi ülkelere gümrüksüz mal satabiliyor. Özellikle Rusya pazarı başta olmak üzere diğer ülkelere tekstil, tarım ve hayvancılık ürünleri satılabilir. Kırgızistan’ın Çin ile komşu olması büyük bir potansiyel. Çin ile özel gümrük anlaşmaları olduğundan gümrüksüz veya çok düşük gümrük vergileri ile mal getirilebiliyor. Bu malların burada işlenip tekrar Rusya, Özbekistan hatta Türkiye pazarına ihraç edilebilir. Çok büyük ve değerlendirilmesi gereken bir potansiyel. Ülkenin coğrafi konumu da yatırımcılar için çok büyük potansiyel. Kırgızistan gelişiyor, üretim alanında Türkiye’nin çok gerisindeler. Kırgızistan’da mevcut Türk girişimciler yer almakla birlikte pazar dolmadan Türklerin bu fırsatları değerlendirmesi gerekiyor. Bir iki yıl sonra burada yatırım yapmak zorlaşacaktır. İlk yatırım yapan ve girişimde bulunan şirketler, girişimciler birkaç yıl sonra daha kök salmış ve daha güçlü olacağından Türk iş insanlarının hem yatırım hem de ticaret anlamında Kırgızistan’da olması gerekiyor. Maden, tekstil, tarım ve hayvancılık diğer yatırım alanları olarak sıralanabilir. Kırgızistan’da çok ciddi altın madeni rezervleri söz konusu ayrıca farklı maden potansiyelleri de var. Maden sektörü çok büyük avantajları barındırıyor. Tarım ve hayvancılık alanları da potansiyeli yüksek alanlar” diye konuştu.
Bişkek'teki temasları çerçevesinde Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğini ziyaret eden Çevikel'in beraberindeki heyet, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’e 25 kilometre mesafede yer alan AtaBeyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ne gitti. Burada, Kırgızların 1916'da Rus Çarlığına karşı isyanını simgeleyen "Ürkün" anıtına ve 2008’de vefat eden dünyaca ünlü roman yazarı, diplomat ve devlet adamı Cengiz Aytmatov'un mezarına çiçek bırakıldı ve dua edildi.
Çevikel, Aytmatov'un mezarı başında, "Cengiz Aytmatov'un mezarına gelmek bizim için son derece onur verici. Ünlü düşünürümüzü saygı ve sevgi ile anıyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

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