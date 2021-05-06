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Lüks rezidansa gelen bisikletli hırsızlar bilgisayar çalıp böyle kaçtı

İHA

Lüks rezidansa gelen bisikletli hırsızlar bilgisayar çalıp böyle kaçtı

Bursa'da gece yarısı 15 katlı lüks rezidansa bisikletle gelen iki hırsız site yöneticisinin bulunduğu odaya girerek içeride bulunan dizüstü bilgisayar ve bozuk paraları alarak kayıplara karıştılar. Hırsızlar güvenlik kameralarına yakalanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay merkez ilçe Osmangazi'ye bağlı Güneştepe Mahallesi Turfan sokakta meydana geldi.
Tam kapanmayı fırsat bilen hırsızlar, Güneştepe Mahallesi'nde bulunan 15 katlı lüks rezidansı hedef seçtiler. Sitenin açık bırakılan oto park kapısından bisikletle giren hırsızlar site yönetimi için kullanılan odada bulunan dizüstü bilgisayar ve bozuk paraları çalarak olay yerinden hızlıca uzaklaştılar.
Site yöneticisi Bayram Özçelik, bilgisayarda önemli bilgiler olduğunu belirterek, hırsızların bulunması için polisten yardım istedi.

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