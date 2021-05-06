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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşil Enerji Belgesi ihracatçıyı öne geçirecek

İHA

Yeşil Enerji Belgesi ihracatçıyı öne geçirecek

Tüketicilerin 1 Haziran'dan itibaren yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş enerjiyi kullanmayı seçebileceklerini söyleyen TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Bunu yapan ihracatçı firmalar, çok önemli avantajlar elde edecek” dedi.
Tüketicilerin kullandıkları elektriği, yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ettiklerini belgeleyen Yeşil Enerji Sistemi’ne 1 Haziran’dan itibaren resmen başlanacak. Yeni dönemi değerlendiren TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak bu sürece uyum sağlayan firmalardan bilhassa ihracatçı olanlar, rekabette büyük avantajlar elde edecek” açıklamasını yaptı.
Fiyatlara da yansıyacak
Türkiye’nin yenilenebilir enerjideki toplam kurulu gücünün 97 bin megavatı geçtiğini, doğalgazın elektrik üretimindeki payının yüzde 25’lere düştüğünü vurgulayan TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Enerji sektöründe yeşil dönemin başlangıcı olarak adlandırılan bu dönemde tüketiciler, artık yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş enerjiyi kullanmayı seçebilecek. Bu durum şüphesiz ki yenilenebilir enerjiden üretim yapan tesislere önemli ölçüde katkı sağlayacak. Yenilenebilir enerjinin gelişmesi için önemli bir adım olarak gördüğümüz bu sistemin yenilenebilir enerji sektörüne olumlu bir etki sağlayacağını ve bir süre sonra bu durumun fiyatlara pozitif olarak yansıyacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
Yeni dönemin Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan firmalar için Yeşil Mutabakat çerçevesinde ihtiyaç duydukları pazarı oluşturacağını da ifade eden Şahintaş, “Avrupa Yeşil Mutabakatı, çevre duyarlılığı temelinde ortaya çıkmış ama tümüyle uluslararası ticareti dönüşüme zorlayacak bir konu. Avrupa Birliği’nin 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması, ekonomik büyümenin kaynak kullanımına bağlılığının sona ermesi ve hiçbir bölgenin geride bırakılmaması temel hedeflerini içeren yeni büyüme stratejisi olan Avrupa Yeşil Mutabakatı’na yakın zamanda AB’ye ihracat yapan tüm firmaların uyum sağlaması gerekecek. Bu gerçekler ışığında ülkemizin yenilenebilir enerji konusunda büyük adımlar atması, ülke olarak enerjide dışa bağımlılık konusunu gündemimizden çıkaracaktır. Biz de Bursa TEK Enerji olarak, sanayinin kalbi konumundaki Bursa başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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