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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayır Market’in ekmekleri Osmangazi’den

İHA

Hayır Market’in ekmekleri Osmangazi’den

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Osmangazi Şubesi tarafından kurulan ‘Yolun İyilik Olsun Hayır Market’ine her gün Somuncu Baba Gönül Fırını’nda üretilen ekmeklerden göndererek, ihtiyaç sahibi vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılıyor.
Osmangazi İlçe Müftülüğü tarafından açılan Yolun İyilik Olsun Hayır Market’i ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıyor. Marketin raflarında temel gıda ürünlerinden, bebek mamasına, mandal ve bulaşık süngeri gibi temizlik malzemelerinden, çocuk bezine kadar bir markette bulunan tüm ürünler yer alıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, tüm bu ürünlere hiç bir ücret ödemeden ulaşabiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla kurulan marketin finansmanı, hayırsever vatandaşlar ve din görevlileri tarafından sağlanıyor. Osmangazi Belediyesi de Somuncu Baba Gönül Fırını’ndan her gün 100 ekmeği Yolun İyilik Olsun Hayır Market’ine göndererek ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor.
“Paylaşmanın güzelliğini her ay yaşamalıyız”
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi İlçe Müftülüğü tarafından kurulan Yolun İyilik Olsun Hayır Market’inin ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak adına yapılan önemli bir çalışma olduğunu ifade etti. Ramazan ayında insanlar arasında artan paylaşmayı sürekli hale getirmemiz gerektiğine vurgu yapan Başkan Dündar, “Ramazan ayı, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı zaman. Ramazan ayında yaptığımız paylaşmaları sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Osmangazi İlçe Müftülüğümüz vatandaşlarımızın ihtiyaç derecelerini belirleyip kayıt altına alarak, haftalık, aylık ve yıllık olacak şekilde yardımda bulunuyorlar. Çok önemli bir çalışma gerçekten. Bizler de Osmangazi Belediyesi olarak Somuncu Baba Gönül Fırını’nda ürettiğimiz 100 ekmeği her gün gönderiyoruz. Allah kabul etsin. Hayırlı olsun.
“Günde 2530 ailemize gıda desteği sağlıyoruz”
Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun da, Yolun İyilik Olsun Hayır Marketi’nin Türkiye’de bir ilk olduğuna vurgu yaparak, “2021 yılında kademeli olarak hayata geçirdiğimiz Yolun İyilik Olsun Hayır Marketi’ne gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, bir markette olması gereken tüm ürünlere hiç bir ücret ödemeden ulaşabilmektedir. Günde ortalama 2530 ailemiz Hayır Market’e gelerek 100 TL’lik alış veriş yapabilmektedir. Ayrıca markete gelen herkese hurma ile birlikte ya 1 kilogram et ya da sucuk ikram ediyoruz. Aylık ortalama 600700 ailemize gıda yardımında bulunuyoruz. Gıda ürünleri için oluşturduğumuz deponun yanına bir de soğuk hava deposu yaptık. Ürünlerimizi orada muhafaza ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizi Hayır Market’e beklerken, maddi durumu iyi olan hayırsever vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Camilerde ve Kur'an kurslarında görevli din adamlarının kendi bölgelerinde
ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek belgelerini kendilerine gönderdiği belirten Müftü Uzun, “Türkiye Diyanet Vakfı Osmangazi Şubemize ihtiyaç sahibi olduğunu belirterek yardım talebinde bulunan kişilerden gerekli evraklar alınarak, bünyemizde oluşturduğumuz komisyon tarafından inceleme yapılıyor. Osmangazi ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerini belirliyoruz.
Komisyon ihtiyaç sahiplerine 100150 arasında puan veriyor. Bu ailelerimizi pandemi döneminde yoğunluk olmaması adına randevu sistemi ile marketimize yönlendiriyoruz. Vatandaşlarımız aldıkları puan oranında burada alışveriş yapıyorlar” dedi.

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