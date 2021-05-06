Mudanyalı üretici 9 çeşit organik sirke üretiyor

Osmanlı saray mutfağının baş tacı olan Mudanya enginarından yaptığı lezzetlerle Bursalıları tanıştıran üretici Sinan Şentürk, şimdi de pandemi döneminde organik sirke üretimine başladı.

Mutfaklarda önemli bir yer edinen ürünlerin başında gelen sirke geliyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde 'Darul Hal' (Sirke Dünyası) olarak övgüyle bahsedilen Mudanya'nın dünyaca meşhur olan sirkesi, üretici Sinan Şentürk'ün girişimiyle yeniden hayat buldu.

Enginar sirkesiyle başladı, 9 çeşide çıkarttı

Mudanya'nın Çepni Mahallesi'nde küresel salgınla mücadele dönemini fırsata çevirerek organik sirke üretimine başlayan aynı zamanda Mudanya Meyve Üreticileri Birliği üyesi olan Sinan Şentürk, artan sirke kullanımını tespit ederek öncelikle organik ürettiği enginarlardan sirke yaptı. Talepler üzerine sirke çeşitlerini 9'a çıkartan Şentürk, internet sitesi üzerinden faaliyete geçirdiği eticaret aracılığıyla da hem ihracat, hem de yurt içi satışlarına başladı.

Antioksidan özelliği

‘Doğal sirke’ sloganıyla organik üretimini sürdüren Şentürk, taleplere yetişmekte zorlandığını söyledi. İlk çağlardan bu yana gıda ve dezenfektan ürünü olarak kullanılan sirkenin pandemiyle öneminin daha da iyi anlaşıldığını belirten Şentürk, "Sirkenin önemini sağlık uzmanları bile tavsiyelerine ekledi. Eski çağlarda mumyalamada, sebze ve meyvelerin daha uzun süreli saklanmasında kullanılan sirke, antioksidan özelliğiyle günümüzde daha da bilinir hale geldi. Ev ve işyerlerini doğal yollarla temizlemeyi tercih eden tüketiciler de, özellikle sirkeyi tercih ediyor. Temizlik, sebze ve meyve yıkamak, turşu kurmak gibi pek çok alanda kullanılan sirke şu sıralar yok satıyor" diye konuştu.

"Mudanya'nın doğal ürünleri sirke üretimi için bir şans"

Mudanya'nın kırsalında yetişen meşhur siyah incir ile kılçıksız Mudanya enginarının, yine Mudanya sınırlarındaki Çağrışan ve Yörükali mahallelerinde yetişen üzüm, ayva, armut ve elmaların sirke üretimi için muhteşem fırsat olduğunu dile getiren Sinan Şentürk, Mudanya'dan bir asır evvel Avrupa'ya ve Amerika'ya ihraç edilen Mudanya sirkesini hak ettiği konuma getirmek ve tüm dünyaya ihraç etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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