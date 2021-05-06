Kestel’de çifte bayram: Binlerce hanenin faturaları ödendi Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır: “Elektrik-su borcunuz ödenmiştir”

Pandeminin etkilerini azaltmak için adeta seferberlik ilan eden Bursa’nın Kestel Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine çifte bayram yaşatacak. İhtiyaç sahipleri ile dükkanını kapatmak durumunda kalan esnaf ve çalışanlarına erzak desteği, günlük sıcak yemek dağıtımı ve aylık alışveriş kartının ardından ilçede elektrik ve su borçlarını ödemekte güçlük çeken binlerce hanenin faturaları da ödendi.

Bursa’nın Kestel İlçesi’nde bu sıralar binlerce vatandaşın cep telefonuna elektrik ya da su “borcunuz ödenmiştir” mesajları gidiyor. Dünyayı kasıp kavuran pandeminin olumsuz etkilerini azaltmak için adeta seferberlik ilan eden Kestel Belediyesi, ardı ardına örnek sosyal destek çalışmalarına imza atmaya devam ediyor. İhtiyaç sahipleri ile salgın nedeniyle iş yerlerini kapatan esnaf ve çalışanlarına binlerce erzak desteğinde bulunan Kestel Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca yaklaşık 10 bin sıcak yemek dağıtımı da sürerken, ailelere aylık gıda kart desteği de devam ediyor. Kestel Belediye Başkan Önder Tanır, elektrik ve su borçlarını ödemekte güçlük çeken binlerce ailenin faturalarını bayram öncesi ödeyerek bir bayram hediyesi daha verdi.

“Biz büyük bir aileyiz''

Kestel’in birliği ve beraberliği güçlü olduğunu açıklayan Başkan Önder Tanır, “Kestel’e Sözümüz var. Biz büyük bir aileyiz. Ailemizin her ferdinin mutluğu ve huzuru bizim için önemli. Bu zor günleri de yardımlaşma ve dayanışma ile birlikte aşacağız.” dedi.

"Kestel tek yürek bayram edecek"

Elektrik faturası borcu olan yaklaşık 2 bin hane ve esnafa can suyu olacak yaklaşık 500 bin liralık, su faturalarında 250 bin liralık, toplamda ise yaklaşık 4 bin hanenin 750 bin lira tutarındaki elektrik ve su faturalarının ödendiğini kaydeden Önder Tanır, “Kestel, bizim ortak sevdamız. Kestel’de sen ben yok! Biz varız, biriz, beraberiz. Esnafı, yaşlısı genci, kadını erkeği, işçisi, çiftçisi, köylüsü; hepsi bizim annemiz, babamız, abimiz, kardeşimiz, çocuğumuz, komşumuz., Onların hizmetinde, emrindeyiz.” Şeklinde konuştu.

''Paylaştıkça bayram edeceğiz''

Pandemiden dolayı buruk geçse de yavaş yavaş Ramazan ayının bereketine, ruhuna yakışır bir iklimi geride bırakmaya hazırlandıklarını belirten Kestel Belediye BaşkanıÖnder Tanır, “İnşallah bu bayram Kestel tek yürek olacak. Paylaştıkça, dayanıştıkça bayram edeceğiz. Bayramı birlikte huzur içinde kutlayacağız” dedi.

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