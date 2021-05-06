Bursa’da traktörünün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

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Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla köyünde meydana gelen traktör kazasında aracın altında kalan çiftçi Ahmet Tamir hayatını kaybetti.

Kaza sabah saat 10:00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tarlasına giden Ahmet Tamir, patika yolda kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybedince araziye savruldu. Traktörün altında kalan Tamir olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken, Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Tamir’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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