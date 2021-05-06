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Bursa'da, geri dönüşüm tesisinde yangın

DHA

Bursa'da, geri dönüşüm tesisinde yangın


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, geri dönüşüm tesisinde bulunan atık toplama alanında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. 
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde bulunan atık toplama alanında, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-05-06 15:34:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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