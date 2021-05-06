TOGG'dan dolandırıcılara karşı uyarı



BURSA, (DHA)TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu´nun (TOGG) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, hisse senetlerinin satıldığı yalanının yer aldığı sahte 'yatırım fırsatı' duyurularına karşı uyarıda bulunuldu.

TOGG´dan konuya ilişkin yapılan paylaşımlarda, "Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen `yatırım fırsatı´ duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır. TOGG hakkındaki tüm gelişmeleri lütfen sadece internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ediniz" denildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez

2021-05-06 16:02:38



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