Tam kapanmada kurulacak pazarlar belirlendi

Osmangazi’de tam kapanma sürecinde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri kurulacak olan pazar yerleri belirlendi. 36 farklı noktada kurulacak olan pazar yerlerinde sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapılabilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Pazar Yerleri’ genelgesine göre tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerinde Cumartesi günleri 10.00 17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazaryerlerinin açılmasına izin verildi. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye uygun olarak Osmangazi’de kurulacak olan pazarlar belirlendi.

Belirlenen tarihlerde 36 farklı noktada kurulacak olan pazar yerleri şu şekilde: Alemdar Pazarı, Bağlarbaşı Pazarı, Kükürtlü Pazarı, Muradiye, 1050 Konutlar Pazarı, panayır pazarı, Adalet Pazarı, Çarşamba Pazar Park, Zafer Pazarı, Çekirge Selvili Cadde Pazarı, Elmasbahçeler Pazarı, Emek Pazarı, Küçükbalıklı Pazarı, Doğanevler Pazarı, Demirtaş Pazarı, Alacahırka Pazarı, Sırameşeler Pazarı, Tuna Pazarı, Yunuseli Pazarı, Geçit Pazarı, Soğanlı Kanalboyu Pazarı, Soğanlı Çirişhane Pazarı, Yeşilova Pazarı, Bağlarbaşı Pazarı, Hamitler Bostancı Pazarı, Reyhan Pazarı, Merkez Pazarı, Emek Pazarı, İvazpaşa Pazarı, Koğukçınar Pazarı, Yenibağlar Pazarı, Dikkaldırım Pazarı, Demirtaş Pazarı, Ovaakça Pazarı, Hürriyet Pazarı, Ziraat Pazarı.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre vatandaşlar, yaş sebze, meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidebilecek. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde gün boyu denetimlerde bulunarak hem pazarcı esnafının hem de vatandaşların maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymasını sağlayacak.

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