Gemlik'te su kesintisi

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gemlik İlçesi, Balıkpazarı Mahallesi 1.ve 2.Cadde ve civarında 07/05/2021 ile 30/07/2021 tarihleri arasında, 10.0018.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşlardan tedbirli olunması ibtendi.

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