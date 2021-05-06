Kamyonetin altında kalan sürücü ağır yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetin altında sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Fatih T. (31) yönetimindeki 16 P 4543 plakalı kamyonet, ara sokaktan aniden çıkan sürücü Serhat N. (21) yönetimindeki tescilsiz motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten üzerindeki sürücü kamyonetin altında sürüklendi.

Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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