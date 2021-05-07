Bursa semalarında görülen ışıklı cisimler şaşkınlık yarattı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, gökyüzünde görünen ışıklı cisimler, şaşkınlığa yol açtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 21.30 ile 22.00 saatleri arasında gökyüzünde görülen ışıklı cisimler şaşkınlığa yol açtı. Vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülenen belirsiz cisimler, bir süre sonra gözden kayboldu. Sıralı ışıkların ne olduğuna anlam veremeyen vatandaşların kısa süreliğine yaşadığı şaşkınlık görüntülere de yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-05-07 00:16:20



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