Bursaspor Kulübü, İbrahim Yazıcı’yı unutmadı

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Bursaspor Kulübü, efsane başkanı İbrahim Yazıcı’nın vefatının 8. yılında duygusal bir mesaj yayımladı.

Bursaspor’un Süper Lig şampiyonluğunda başkanlık görevini üstlenen İbrahim Yazıcı’nın vefatının üstünden 8 yıl geçti. 7 Mayıs 2013’te görevi başındayken vefat eden Yazıcı, yeşilbeyazlı kulübün efsane başkanı olarak tarihe kazındı. Bursaspor Kulübü de İbrahim Yazıcı’yı anmayı unutmadı. Yeşilbeyazlı kulüp, ‘Asla unutmayacağız’ başlığı altında şu açıklamayı yayımladı:

“Şampiyon Başkanımız İbrahim Yazıcı’yı vefatının 8. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.”

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