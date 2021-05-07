Pazaryerinin camlarını kıran saldırgan etkisiz hale getirildi O anlar amatör kameraya yansıdı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kapalı pazaryerinin camlarını kıran şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Şüphelinin saldırı anı amatör kameraya yansıdı.

Olay, Orhaniye Mahallesi'nde bulunan İnegöl Belediyesine ait Merkez Kapalı Pazaryerinde meydana geldi. Psikolojik sorunlar yaşayan Onur Samet A. (24), Merkez Pazaryerinin zabıta noktası camlarına taş atarak saldırdı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı etkisiz hale getirdiler. Kollarından yaralanan şahıs İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan şahıs daha sonra gözaltına alındı.

Şahsın camları kırma anı bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

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