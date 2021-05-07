BUÜ-ASELSAN işbirliği geliştirilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUÜ-ASELSAN işbirliği geliştirilecek

İHA

BUÜ-ASELSAN işbirliği geliştirilecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Türkiye’nin en önemli ve saygın teknoloji kurumlarından birisi olan ASELSAN ile Teknoloji Çalıştayı düzenledi. Etkinliğin açılış programında konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Bursa’yı ve Uludağ Üniversitesi’ni yakından takip ettiklerini belirtti.
ASELSAN ve Bursa Uludağ Üniversitesi ortaklığındaki teknoloji çalıştayı 5 Mayıs tarihinde online olarak iki kurumun temsilcilerinin katılımı ile yapıldı. Programın açılış töreninde ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz konuştu.
Programı takip eden akademisyen, öğretim görevlisi ve asistanlara seslenen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, salgının ardından özellikle üniversitelerle bir araya gelmeye daha fazla özen göstereceklerini vurguladı. Üniversitelerin ve akademisyenlerin proje üretimi konusundaki azimlerinden son derece memnun olduklarını aktaran Prof. Dr. Haluk Görgün; “Ülkelerin küresel alandaki rekabet gücünü belirleyen faktörlerin başında katma değerli ürün üretebilme kabiliyetlerinin geldiği görülüyor. Bunun için de ArGe yatırımlarına ve ArGe çalışması yapabilecek işgücüne olan yatırıma öncelik verilmesi büyük bir önem arz ediyor. Bizler de bu noktada ArGe’ye en fazla yatırım yapan kurumlarından biriyiz. Önceki yıl ArGe bütçemiz 541 milyon Dolar. Kendi içimizde 7 farklı ArGe merkezimiz ve 8 farklı teknoloji geliştirme merkezinde çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz devam ediyor. 5 bin 200’ün üzerinde de ArGe personelimiz var” dedi.
“Bursa’yı ve Uludağ Üniversitesi’ni ayrıca önemsiyoruz”
Yatırımları değere dönüştürecek insan kaynağının gelişimini, ülke sanayisinin gelişimindeki anahtar olarak gördüklerini aktaran Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün; “Ortak akıl ve birlikte değer oluşturma kültürünü öncelik alarak üniversitelerle kurduğumuz ArGe işbirliklerini oldukça önemsiyoruz. Bu bağlamda ülke ekonomisinin lokomotif kentlerinden birisi olan Bursa’yı ayrıca önemsiyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin de kente, ülkeye ve topluma çok kıymetli katkılar sunduğunu biliyoruz. ArGe yeteneklerimizi karşılıklı görüşmek üzere bir araya gelmeyi de yine çok önemli bir adım olarak görüyoruz” diye konuştu.
Programda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise gerek öğrenci potansiyeli gerekse de akademik hacim itibariyle çok önemli bir noktada olduklarını vurguladı. Bursa’nın sanayi alanında Türkiye’nin gözbebeği konumunda olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Böylesine kıymetli bir şehirde, çok önemli bir görev yürütüyoruz. Ürettiğimiz bilimsel ve akademik bilgi birikimini toplum ile paylaşmaya ve gelen talepler doğrultusunda yeni projeleri hayata geçirmeye önem veriyoruz. Tecrübeli hocalarımızın bilgi birikimleri ile genç akademisyenlerimizin enerjisini bir araya getirerek kentimize ve ülkemize daha fazla hizmet etmeye gayret ediyoruz. ASELSAN’ımızın Türkiye’nin teknoloji geliştirme alanında ne kadar önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Son 10 yılda yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor ve gurur duyuyoruz. Üniversitemiz ile ASELSAN’ın ortak hareket ile önemli projelere imza atacağını düşünüyoruz. İnşallah bugün yapılan çalıştay da kurumlarımız ve ülkemiz için önemli sonuçlar doğurur” açıklamasında bulundu.
Teknoloji çalıştayında kurumlar yürüttükleri faaliyetler ve proje hedefleri hakkında sunumlar gerçekleştirdi. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Akın Etemoğlu koordinatörlüğünde devam eden programın ilk kısmında ASELSAN’daki faaliyet alanları anlatılırken, ikinci kısımda ise Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yürütülen projeler ele alındı. Çalıştayın son kısmında iki kurumun ortaklaşa hayata geçirebileceği çalışmalar konusunda görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Bursa’da kimyasal ve suni gübre kullanmadan üretilen buğdaylar çiftçiye örnek oluyor Bu bostanda 16 çeşit buğday üretiliyor
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da kimyasal ve suni gübre kullanmadan ...
Pazaryerinin camlarını kıran saldırgan etkisiz hale getirildi O anlar amatör kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Pazaryerinin camlarını kıran saldırgan etkisiz hale ...
Bursaspor Kulübü, İbrahim Yazıcı’yı unutmadı
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü, İbrahim Yazıcı’yı unutmadı
İznik polisinden hırsızlara ve dolandırıcılara geçit yok
YEREL HABERLER İznik polisinden hırsızlara ve dolandırıcılara geçit ...
Lüks otomobili ile polisten kaçtı, silah ve sahte izin belgesiyle yakalandı
YEREL HABERLER Lüks otomobili ile polisten kaçtı, silah ve sahte ...
Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi ...
Bursa'da kauçuk fabrikasında çıkan yangında, 6 işçi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Bursa'da kauçuk fabrikasında çıkan yangında, 6 işçi ...
Gökyüzündeki ışıklı cisimleri görenler şaşkınlık yaşadı
YEREL HABERLER Gökyüzündeki ışıklı cisimleri görenler şaşkınlık ...
Bursa semalarında görülen ışıklı cisimler şaşkınlık yarattı
YEREL HABERLER Bursa semalarında görülen ışıklı cisimler şaşkınlık ...
Kamyonetin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonetin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü ...
Kamyonetin altında kalan sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonetin altında kalan sürücü ağır yaralandı
Bursaspor’da Keçiörengücü maçı hazırlıklarına ayak tenisi oynayarak devam etti
YEREL HABERLER Bursaspor’da Keçiörengücü maçı hazırlıklarına ayak ...
Gemlik'te su kesintisi
YEREL HABERLER Gemlik'te su kesintisi
Mudanya’da ulaşıma konfor geliyor
YEREL HABERLER Mudanya’da ulaşıma konfor geliyor
Tam kapanmada kurulacak pazarlar belirlendi
YEREL HABERLER Tam kapanmada kurulacak pazarlar belirlendi
TOGG'dan dolandırıcılara karşı uyarı
YEREL HABERLER TOGG'dan dolandırıcılara karşı uyarı
Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
YEREL HABERLER Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Bursa'da, geri dönüşüm tesisinde yangın
YEREL HABERLER Bursa'da, geri dönüşüm tesisinde yangın
Gemlik körfezinde salya istilası Çevre Müdürlüğü açıkladı; "Deniz kirliliği değil, ekolojik bir olaydır"
YEREL HABERLER Gemlik körfezinde salya istilası Çevre Müdürlüğü ...
Deniz Gezmiş Bursa'da anıldı
YEREL HABERLER Deniz Gezmiş Bursa'da anıldı
Bursa’da traktörünün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa’da traktörünün altında kalan çiftçi hayatını ...
Marmara denizini saran deniz salyaları uydudan bile görüldü Salyaların Bursa kıyıları özellikle ve Mudanya ve Gemlik ilçelerinde yoğunlukta olması dikkat çekti
YEREL HABERLER Marmara denizini saran deniz salyaları uydudan bile ...
Dünyaca ünlü hesaptan Timsah Arena paylaşımı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü hesaptan Timsah Arena paylaşımı
Yıldırım’da yollar yenileniyor
YEREL HABERLER Yıldırım’da yollar yenileniyor