BUÜ-ASELSAN işbirliği geliştirilecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Türkiye’nin en önemli ve saygın teknoloji kurumlarından birisi olan ASELSAN ile Teknoloji Çalıştayı düzenledi. Etkinliğin açılış programında konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Bursa’yı ve Uludağ Üniversitesi’ni yakından takip ettiklerini belirtti.

ASELSAN ve Bursa Uludağ Üniversitesi ortaklığındaki teknoloji çalıştayı 5 Mayıs tarihinde online olarak iki kurumun temsilcilerinin katılımı ile yapıldı. Programın açılış töreninde ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz konuştu.

Programı takip eden akademisyen, öğretim görevlisi ve asistanlara seslenen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, salgının ardından özellikle üniversitelerle bir araya gelmeye daha fazla özen göstereceklerini vurguladı. Üniversitelerin ve akademisyenlerin proje üretimi konusundaki azimlerinden son derece memnun olduklarını aktaran Prof. Dr. Haluk Görgün; “Ülkelerin küresel alandaki rekabet gücünü belirleyen faktörlerin başında katma değerli ürün üretebilme kabiliyetlerinin geldiği görülüyor. Bunun için de ArGe yatırımlarına ve ArGe çalışması yapabilecek işgücüne olan yatırıma öncelik verilmesi büyük bir önem arz ediyor. Bizler de bu noktada ArGe’ye en fazla yatırım yapan kurumlarından biriyiz. Önceki yıl ArGe bütçemiz 541 milyon Dolar. Kendi içimizde 7 farklı ArGe merkezimiz ve 8 farklı teknoloji geliştirme merkezinde çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz devam ediyor. 5 bin 200’ün üzerinde de ArGe personelimiz var” dedi.

“Bursa’yı ve Uludağ Üniversitesi’ni ayrıca önemsiyoruz”

Yatırımları değere dönüştürecek insan kaynağının gelişimini, ülke sanayisinin gelişimindeki anahtar olarak gördüklerini aktaran Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün; “Ortak akıl ve birlikte değer oluşturma kültürünü öncelik alarak üniversitelerle kurduğumuz ArGe işbirliklerini oldukça önemsiyoruz. Bu bağlamda ülke ekonomisinin lokomotif kentlerinden birisi olan Bursa’yı ayrıca önemsiyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin de kente, ülkeye ve topluma çok kıymetli katkılar sunduğunu biliyoruz. ArGe yeteneklerimizi karşılıklı görüşmek üzere bir araya gelmeyi de yine çok önemli bir adım olarak görüyoruz” diye konuştu.

Programda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise gerek öğrenci potansiyeli gerekse de akademik hacim itibariyle çok önemli bir noktada olduklarını vurguladı. Bursa’nın sanayi alanında Türkiye’nin gözbebeği konumunda olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Böylesine kıymetli bir şehirde, çok önemli bir görev yürütüyoruz. Ürettiğimiz bilimsel ve akademik bilgi birikimini toplum ile paylaşmaya ve gelen talepler doğrultusunda yeni projeleri hayata geçirmeye önem veriyoruz. Tecrübeli hocalarımızın bilgi birikimleri ile genç akademisyenlerimizin enerjisini bir araya getirerek kentimize ve ülkemize daha fazla hizmet etmeye gayret ediyoruz. ASELSAN’ımızın Türkiye’nin teknoloji geliştirme alanında ne kadar önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Son 10 yılda yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor ve gurur duyuyoruz. Üniversitemiz ile ASELSAN’ın ortak hareket ile önemli projelere imza atacağını düşünüyoruz. İnşallah bugün yapılan çalıştay da kurumlarımız ve ülkemiz için önemli sonuçlar doğurur” açıklamasında bulundu.

Teknoloji çalıştayında kurumlar yürüttükleri faaliyetler ve proje hedefleri hakkında sunumlar gerçekleştirdi. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Akın Etemoğlu koordinatörlüğünde devam eden programın ilk kısmında ASELSAN’daki faaliyet alanları anlatılırken, ikinci kısımda ise Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yürütülen projeler ele alındı. Çalıştayın son kısmında iki kurumun ortaklaşa hayata geçirebileceği çalışmalar konusunda görüş alışverişi gerçekleştirildi.

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