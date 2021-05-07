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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Yeni Mahalle sokakları sil baştan yenileniyor

İHA

İnegöl Yeni Mahalle sokakları sil baştan yenileniyor

İnegöl Alanyurt bölgesinin tamamını kapsayan kaldırım ve tretuvar yenileme çalışmasında epeyce bir mesafe kat eden İnegöl Belediyesi, sokakları sil baştan yenilemeye devam ediyor.
‘’İnsanın var olduğu her yerde ihtiyaç vardır, ihtiyaç varsa İnegöl Belediyesi vardır’’ diyerek sokaklardaki konforu arttırmak için çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Yeni Mahalle’de 75 sokağı kapsayan kaldırım ve tretuvar yenileme çalışmalarının ilk etabındaki 28 sokakta çalışmalarını bitirdi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 48 sokağın daha yenileneceği ikinci etap çalışmalarının başladığı Sıla Sokak’ta inceleme yaparak bilgilendirmede bulundu.
“Vatandaşımızın konforunu arttırmış olacağız”
Yapılan çalışmalar ile vatandaşların konforlarının artacağını belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ’Alanyurt bölgesinde başlamış olduğumuz parke taşı çalışmalarımızda epeyce mesafe aldık. Burada biliyorsunuz özellikle Yeni mahalle özelinde toplamda 75 sokağı kapsayan bir çalışmamız vardı bunun birinci etabını tamamladık, birinci etapta yaklaşık olarak 28 sokakta çalışmayı tamamlamış bulunuyoruz. Bundan sonrasında yaklaşık 47 sokakta çalışma yapmaya devam edeceğiz. Bir taraftan bu bölgede konutlar yapılırken biz de diğer taraftan bölgenin alt yapı ve üst yapısını oluşturmaya çalışıyoruz. İnsanın olduğu yerde var olması gereken hizmetleri biz de buraya getirerek vatandaşımızın konforunu da inşallah arttırmış olacağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimizde hizmetin hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesile ile alanlarımızın temiz tutulması adına çağrıda bulunmak istiyorum. Biz medeni bir toplumuz ve dolayısıyla medeni toplumlar çevresini temizleyen koruyan insanlar olur.’’ dedi.

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