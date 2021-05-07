Karacabey longoz ormanları renklendi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan Longoz Ormanı, mayıs ayı ile birlikte en renkli halini almaya başladı.

Göçmen kuşların uğrak noktası olan ve içindeki bitkilerden, sürüngenlere yüzlerce çeşit canlıya ev sahipliği yapan longoz, en renkli halini aldı. Mayıs ayı ile birlikte bu çeşitlilik hat safhaya ulaşırken pandemi nedeniyle gerçekleştirilen kısıtlamalar ile orman bu yıl bahar ayını sessizlik içerisinde geçiriyor.

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