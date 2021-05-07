Bursaspor-Ankara Keçiörengücü maçını Koray Gençerler yönetecek

Bursaspor’un, TFF 1. Lig 34. haftasında sahasında oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçını Koray Gençerler yönetecek.

TFF 1. Lig’in son haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Bursaspor’un pazar akşamı saat 18.00’de sahasında Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçı Manisa bölgesi üst klasman hakemi Koray Gençerler yönetecek. Gençerler’in yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Gökhan Memişoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Tecrübeli hakem yönetiminde bugüne kadar 13 maça çıkan Bursaspor, 5 galibiyet, 5 mağlubiyet alırken, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Ankara Keçiörengücü ise Gençerler idaresindeki 3 müsabakada, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 de beraberlik elde etti.

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