Kamyonetin altında kalan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetin altında sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza dün Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler sokak üzerinde meydana geldi.Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Fatih T. yönetimindeki 16 P 4543 plakalı kamyonet, ara sokaktan aniden çıkan sürücü Serhat Nasip(16) yönetimindeki tescilsiz motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü kamyonetin altında sürüklendi.

Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan genç 10 saat sonra hayatını kaybetti. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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