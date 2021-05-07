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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Dış Ticaret Merkezi KOBİ’leri ihracata teşvik edecek

İHA

Bursa Dış Ticaret Merkezi KOBİ’leri ihracata teşvik edecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından KOBİ düzeyindeki firmaları ihracata teşvik etmek amacıyla kurgulanan ‘Bursa Dış Ticaret Merkezi’ Projesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın 2020 Yılı Mali Destek Programlarından destek aldı. İhracata dönük eğitim ve danışmanlık çalışmaları yürütülecek merkez ile Bursa’da ihracatın tabana yayılması ve şehrin ihracatçı kimliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 50 milyon TL bütçeli 2020 Yılı Mali Destek Programlarına yapılan başvuruların değerlendirme sonuçlarını açıkladı. BTSO tarafından hazırlanan “Bursa Dış Ticaret Merkezi” mali destek programından destek alan projeler arasında yer aldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ihracat ve üretim üssü Bursa’ya önemli bir projeyi kazandırmanın memnuniyetini duyduklarını söyledi.
İHA'ya açıklamalarda bulunan Başkan Burkay, Bursa ekonomisinin ihracatçı kimliğini güçlendirmek adına önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, artan ihracat rakamlarının ülke ve kent ekonomisinin motivasyonunu artırdığını söyledi. Küresel Fuar Acentesi, Ticaret Bakanlığı ile birlikte hayata geçen ve sayısı 30’u aşan URGE projeleri, Ticari Safari Projesi gibi hamlelerin KOBİ’lerin ihracatının güçlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Başkan Burkay, ‘Bursa Dış Ticaret Merkezi’ projesinin firmaların yurt dışına açılmalarında ciddi katkı sağlayacağını söyledi. Kurulacak merkezde yetişen insan kaynağı ve uzman havuzu ile birlikte üyelere sürdürülebilir nitelikli hizmet sunulacağını belirten Başkan Burkay, “Merkezde kullanılacak veri tabanları ile ürün ve ülke bazlı ihracat yapacak firmalara kapsamlı ve müşteri odaklı raporlar hazırlanacak. Bu raporlar yeni pazarlara ve müşterilere ulaşmak adına firmalara kılavuz olacak. Aynı zamanda sektörde yer alan uzmanlar vasıtasıyla verilecek mentörlük ile firmaların çok daha hızlı ve cesaretli şekilde ihracat pazarlarında ilerlemesine destek olacağız. Bu model ile Bursa Dış Ticaret Merkezi, farkı ve kalitesi ile öncü rol model olacak.” dedi.
İhracata teşvik edecek
BTSO Dış Ticaret Konseyi’nin destekleriyle hazırlanan projenin ihracatçı olmak isteyen firmalara rehberlik edeceğini kaydeden Burkay, “İhracat, ülkemizin ve kent ekonomimizin önemli bir çıkış noktasıdır. Bu noktada ajansın 2020 Yılı Mali Destek Programları tarafından destek alan merkezimiz, katma değerli ürünlerini yurt dışına satmak isteyen firmalarımızı ihracata teşvik edecek. Bursa Dış Ticaret Merkezi ile firmalara ihracat gerçekleşene kadar tüm süreçlerde yol gösterilecek. İhracat konusunda kapsamlı eğitim ve danışmanlık çalışmaları yürütülecek proje ile Bursa’da ihracatı tabana yaymayı ve şehrimizin ihracatçı kimliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Projenin hayata geçmesinde katkı sağlayan Dış Ticaret Konseyimizin değerli üyelerine teşekkür ediyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Hayalinde ihracat olan firmalara ışık tutacak
BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit, konsey olarak Bursa’da üretim yapan firmaların ürünlerini dünya çapında nihai tüketicilere ulaştırmaları için Dış Ticaret Merkezi projesini hazırladıklarını söyledi. Ajansın ‘mali destek programından desteklenmeye hak kazanan projenin ihracatçı olmak isteyen firmalara yol göstereceğini kaydeden Bayizit, “Merkezde firmaların ihracat hedef pazarları ve dış ticaretle ilgili diğer tüm konularda eğitim danışmanlık hizmeti sunulacak. Ayrıca proje kapsamında oluşturulacak expat havuzu ve sektörde deneyimli iş insanları aracılığı ile yeni ihracatçı firmalara mentörlük hizmeti verilecek. Merkez, hayalinde ihracat yapmak isteyen KOBİ’lere ışık tutacak. Projede bize desteğini esirgemeyen BTSO Başkanımız İbrahim Burkay’a ve Ajansın Yönetim Kurulu’na, Dış Ticaret Konseyimiz adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Firmaların rekabet gücü artacak
BTSO liderliğinde hazırlanan projenin iştirakçileri arasında Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, ULUTEK ve Uludağ Teknoloji Transfer Ofisi yer alıyor. Dış Ticaret Merkezi projesi kapsamında firmaların rekabet gücünün arttırılması, iş ve sanayi yapılarının dönüşümünün sağlanması, yüksek katma değerli üretimlerini ihracata dökebilecek yeni marka ve KOBİ'lerin oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca, ihracat yapmamış veya sınırlı dış ticaret yapısına sahip KOBİ'lerin tespiti, yapılacak ihtiyaç analizleri ile hedef Pazar ve müşteri yapılarının belirlenmesi de projenin hedeflerinden birisi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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